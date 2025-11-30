Макрон обвинил США в давлении на ЕС по поводу американских техногигантов

Выступая в пятницу в мэрии Франции, Макрон заявил, что некоторые дела по Закону о цифровых услугах (DSA), направленные против крупных американских онлайн-платформ, остаются нерешёнными Еврокомиссией около двух лет. Он назвал это стратегическим вопросом, а не процедурной задержкой, назвав происходящее «геополитической битвой» за способность ЕС навязывать контент и правила конкуренции на цифровых рынках, где доминируют США.

Кроме того, Макрон обвинил европейских чиновников в нежелании применять Законы DSA и цифровых рынках (DMA) из-за боязни «американского наступления». Он сравнил это давление с более ранними опасениями по поводу «российского вмешательства». Макарон заявил, что в настоящее время сопротивление исходит от американских участников и самих платформ. Его комментарии прозвучали «на фоне попыток США увязать снижение тарифов с изменениями в цифровых правилах ЕС».