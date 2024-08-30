Макрон призвал Европу догнать США и Китай в развитии ИИ

Макрон подчеркнул, что Европа должна стремиться к инновациям и увеличению инвестиций, чтобы ИИ мог служить коллективным целям. Президент Франции предложил развивать модель инноваций, объединяющую государственный и частный секторы.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность регулирования технологических достижений ИИ в рамках Европейского Союза, добавив, что в будущем это может стать конкурентным преимуществом для Европы.