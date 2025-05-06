Малайзийская Gamuda построит дата-центр для Google за $237 млн

В рамках соглашения Gamuda также продаст участок земли площадью 389 акров в штате Негери-Сембилан компании Pearl Computing Malaysia, которая займется строительством центра обработки данных. Pearl Computing полностью принадлежит компании Raiden APAC, которая, в свою очередь, является собственностью Google.

Проект включает не только возведение дата-центров, но и создание сопутствующей инфраструктуры. В частности, запланировано строительство водоочистной станции мощностью 65 миллионов литров и системы хранения воды вне русла реки.

Google ранее заявлял о намерении вложить около 2 миллиардов долларов в развитие своей инфраструктуры в Малайзии