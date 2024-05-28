Малайзия изъявила желание стать мировым центром производства процессоров

Для этого власти выделят 25 млрд ринггитов, или около $5,33 млрд на запуск обучения молодых талантов и поиск компаний, готовых предоставить новым инженерам практику и трудоустройство. Планируется обучить порядка 60 тысяч человек, чтобы подготовить их в качестве высококвалифицированных инженеров в сфере полупроводников.

В том числе это делается для того, чтобы не зависеть ни от Китая, ни от Тайваня: Малайзия дистанцируется от политической конъюнктуры на фоне обострения отношений между США и КНР.

«Наше видение заключается в создании экосистемы, управляемой динамично развивающимися малазийскими фирмами и талантами мирового класса, в партнёрстве с мировыми компаниями, позволяющей конкурировать на региональном и глобальном уровнях на основе инноваций и креативности. Сегодня я предлагаю нашу страну как наиболее нейтральное и неприсоединившееся место для производства полупроводников, чтобы помочь построить более безопасную и устойчивую глобальную цепочку поставок полупроводников», — заявил Анвар.