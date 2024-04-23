Малайзия построит крупный парк по разработке полупроводников

Опубликовано 23 апреля 2024, 00:00
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Малайзия построит крупный парк по разработке полупроводниковС целью укрепления позиций страны
В Малайзии планируется создание огромного парка для разработки полупроводников с целью укрепления позиций страны в мировой индустрии чипов. Премьер-министр Анвар Ибрагим объявил о намерении строительства парка, который станет крупнейшим в Юго-Восточной Азии и будет привлекать ведущие компании в сфере чиповых технологий, такие как Arm.
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Парк будет расположен в штате Селангор, который является домом для нескольких фабрик и часто называется «Силиконовой долиной» страны. Перемещение производства чипов из Китая в другие страны, такие как Малайзия, Вьетнам и Индия, стало необходимостью из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином в последние годы.
Малайзийское правительство активно привлекает инвестиции в свою чиповую индустрию, осознавая упущенные возможности в прошлом. Премьер-министр Ибрагим отметил, что стране необходимо пересмотреть свои стратегии в этой области и активно развивать технологические инвестиции.