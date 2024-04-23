Малайзия построит крупный парк по разработке полупроводников

Парк будет расположен в штате Селангор, который является домом для нескольких фабрик и часто называется «Силиконовой долиной» страны. Перемещение производства чипов из Китая в другие страны, такие как Малайзия, Вьетнам и Индия, стало необходимостью из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином в последние годы.

Малайзийское правительство активно привлекает инвестиции в свою чиповую индустрию, осознавая упущенные возможности в прошлом. Премьер-министр Ибрагим отметил, что стране необходимо пересмотреть свои стратегии в этой области и активно развивать технологические инвестиции.