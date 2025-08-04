Малайзия вложит $150 млрд в закупки технологий из США в обмен на льготы

По условиям сделки, госэнергокомпания Petroliam Nasional Berhad будет ежегодно закупать у США сжиженный природный газ на сумму 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, Малайзия обязалась вложить 70 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет. Эти шаги должны помочь сократить дефицит в торговле товарами между двумя странами, который в 2024 году составил 24,8 миллиарда долларов в пользу Малайзии.

Одним из результатов переговоров стало снижение ранее запланированного тарифа на импорт из Малайзии — вместо 25% США введут пошлину в 19% с 8 августа. Также Малайзия предоставила ряд уступок: будет отменена или снижена пошлина на 98,4% американских товаров, упрощены некоторые нетарифные ограничения и отменено требование к американским ИТ-компаниям отчислять часть доходов в специальный фонд.

Малайзия уже добилась освобождения от пошлин для фармацевтической продукции и полупроводников, поставляемых в США. Власти страны также надеются на дополнительные послабления для экспорта какао, резины и пальмового масла.

Однако, несмотря на достигнутые договорённости, правительство Малайзии предупреждает, что продукция полупроводниковой отрасли может попасть под дополнительные ограничения США по соображениям национальной безопасности.