Наука и технологии
Опубликовано 09 января 2025, 17:08
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Малайзия захотела стать центром производства энергии и чипов

Страна планирует привлекать инвестиции и развивать высокие технологии
Малайзия планирует использовать свое стратегическое расположение, чтобы стать ключевым центром производства чипов и энергетических технологий в этом году, пользуясь недавним ростом инвестиций и положительным прогнозом для своей экономики. Об этом заявили премьер-министр страны Анвар Ибрагим и министр экономики Рафици Рамли.
Малайзия захотела стать центром производства энергии и чипов

© Ferra.ru

В последнее время Малайзия становится привлекательным местом для иностранных инвесторов. Экономика страны показывает стабильный рост, в то время как другие государства региона сталкиваются с политической нестабильностью и экономической неопределенностью. Премьер-министр отметил, что в 2024 году экономика страны значительно укрепилась благодаря стратегическим инвестициям, особенно в области возобновляемых источников энергии и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Анвара Ибрагима, в 2025 году Малайзия намерена усилить свои позиции благодаря географическому расположению, превращаясь в ключевой узел для электричества, кадров и диверсификации цепочек поставок. Страна также стремится развить свои компетенции в таких областях, как нефтегазовая промышленность, полупроводники и исламские финансы, чтобы стать мировым лидером в каждой из них.

Министр экономики Рафици Рамли сообщил, что Малайзия планирует начать производство собственных графических процессоров (GPU) в ответ на растущий спрос на искусственный интеллект и центры обработки данных.