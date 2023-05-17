Мальчик, который кричал «волки»: Илон Маск пообещал запустить полноценный автопилот в Tesla уже в 2023 году

Маск рассказал, что уже сейчас ему удаётся ездить по Бостону на автомобиле Tesla, задавая маршрут и минимально вмешиваясь в управление. Он считает, что полная автономность электромобилей может стать реальностью чуть позже в этом году.

Ожидается, что автомобили Tesla на полном автопилоте могут приносить компании большую прибыль, так как они будут привлекательны для покупателей. Но стоит отметить, что в прошлом году в США началось расследование в отношении автопроизводителя.

Не менее важно и то, что ранее Маск уже обещал запустить автопилот. Но тогда он не успел к изначальному сроку.