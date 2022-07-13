Мало кому будут нужны: Apple готова к скромным продажам часов Apple Watch Pro

Это примерно в два раза больше того, сколько компания будет просить за актуальные Watch Series 8. Разумеется, такая ценовая политика мало кому придётся по вкусу — большинству пользователей не нужна особая защита, а значит и их выбор будет сделан в пользу базовых часов.

По данным популярного аналитика Росса Янга, в Apple прекрасно это понимают. А потому не рассчитывает на рекорды продаж Pro-версии собственных часов.

Это, к слову, привело к относительно небольшому заказу в штуках на производство Apple Watch Pro.