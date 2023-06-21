Малоизвестный, но мощный вирус оказался эффективным для построения системы из роутеров для кибератак

Компания по распространению вируса и создания ботнетов длится с конца мая 2023 года, автором зловреда является некий zxcr9999, который продаёт свой продукт в Telegram. Condi может завершать процессы других ботнетов на одном хосте, но при этом вирус и сам уязвим — его можно «убить» с помощью обычной перегрузки устройства.

Для защиты разработчик вредоноса использует уязвимость в роутерах TP-Link Archer AX21 (AX1800) маркированной как CVE-2023-1389 и получившей 8,8 балла по шкале CVSS. Вирус удаляет бинарные файлы перезагрузки, что лишает роутер этого функционала, а также возможности выключения системы.

Кроме того, ботнет блокирует модуль сканера, проверяющий TP-Link Archer AX21 на предмет уязвимостей.