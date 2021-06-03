Согласно обнародованным данным, манго богат более 20 минералами и витаминами, в числе которых А и С. Так, всего одна чашка нарезанного манго может обеспечить практически 70% рекомендуемого ежедневного потребления витамина С, что, в свою очередь, способствует всасыванию железа, а также способствует защите клеток от повреждений и положительно сказывается на иммунитете.

“Это антиоксидант, поэтому он может помочь при окислительном стрессе в организме. Основное преимущество, помимо того, что они действительно хороший источник витамина С, заключается в том, что (манго) является достойным источником витамина А, фолиевой кислотой и содержит много клетчатки, что полезно для профилактики рака толстой кишки, сердечных заболеваний и контроля веса”, — сообщается в материале.

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