Маникюр может спровоцировать рак

Также специалист отметила, что опасность может исходить и от частого нанесения и снятие лака для ногтей, так как это приводит к истончению эмали ногтя. По словам Махневой, между подобного рода сеансами правильнее всего будет делать перерыв длинной не менее чем полгода, чтобы избежать негативных последствий от процедуры.

”При выборе салона следует обратить внимание на стерилизацию инструментов. Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания — от грибка ногтей до гепатита”, — также добавила врач.