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Маникюр может спровоцировать рак

Вот вам еще один способ ухудшить свое здоровье
Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного минздрава Наталия Махнева рассказала, что использование ультрафиолетовых ламп в целях сушки ногтей после маникюра может привести к развитию рака кожи.

Также специалист отметила, что опасность может исходить и от частого нанесения и снятие лака для ногтей, так как это приводит к истончению эмали ногтя. По словам Махневой, между подобного рода сеансами правильнее всего будет делать перерыв длинной не менее чем полгода, чтобы избежать негативных последствий от процедуры.

”При выборе салона следует обратить внимание на стерилизацию инструментов. Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания — от грибка ногтей до гепатита”, — также добавила врач.

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