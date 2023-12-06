Манипуляции, игры власти и неприкасаемый Альтман: что происходит у разработчиков ChatGPT«Игра престолов» какая-то
The New Yorker раскрывает закулисный хаос, приведший к внезапному отстранению Сэма Альтмана, гендиректора OpenAI, и последующему восстановлению его в должности. Загадочное заявление совета директоров о том, что Альтман «не был последовательно откровенен» - не все факты. Его также сочли «манипулирующим и попустительским».
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В эпицентре бури оказалась Хелен Тонер, член совета директоров, которую Альтман якобы преследовал. По сообщениям источников, попытки Альтмана сместить Тонер включали в себя «искажения» и «игру членов совета директоров друг против друга», что рисует картину игры в «царя горы», которая пошла не по плану.
Хотя главный операционный директор Брэд Лайткэп преуменьшил значение ситуации, назвав ее просто «сбоем в коммуникации», разоблачение намекает на то, что совет директоров разрывался между страхом перед разумными компьютерами и непредсказуемыми маневрами Альтмана.
Развернувшаяся драма проливает свет на запутанную политику в OpenAI, в результате чего Альтман занял, казалось бы, неприкасаемую позицию, особенно учитывая, что он вернулся в компанию, возможно, из-за вмешательства Microsoft.