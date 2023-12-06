В эпицентре бури оказалась Хелен Тонер, член совета директоров, которую Альтман якобы преследовал. По сообщениям источников, попытки Альтмана сместить Тонер включали в себя «искажения» и «игру членов совета директоров друг против друга», что рисует картину игры в «царя горы», которая пошла не по плану.

Хотя главный операционный директор Брэд Лайткэп преуменьшил значение ситуации, назвав ее просто «сбоем в коммуникации», разоблачение намекает на то, что совет директоров разрывался между страхом перед разумными компьютерами и непредсказуемыми маневрами Альтмана.

Развернувшаяся драма проливает свет на запутанную политику в OpenAI, в результате чего Альтман занял, казалось бы, неприкасаемую позицию, особенно учитывая, что он вернулся в компанию, возможно, из-за вмешательства Microsoft.