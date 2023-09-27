Манную кашу назвали «самой бесполезной»На счастье многих детей
Манная каша, популярное блюдо в рационе многих людей, на самом деле приносит минимум пользы для здоровья.
Об этом заявила диетолог Наталья Сычева. Она подчеркнула, что манка практически полностью лишена клетчатки, которая играет ключевую роль в питании полезных бактерий кишечника и является источником витаминов группы B.
Кроме того, из-за отсутствия клетчатки в манной каше, уровень сахара в крови человека резко повышается после её употребления.
Это делает манную кашу особенно нежелательной для людей, следящих за уровнем сахара в крови. Таким образом, манная каша имеет самый высокий гликемический индекс среди всех каш.
Напомним, что ранее эксперты уже высказывались о вреде некоторых популярных завтраков для школьников, включая растворимые каши и сладкие напитки.