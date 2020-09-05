Марихуану начали доставлять при помощи дронов

Время пришло, мои дорогие братья. Это птица? Это самолет? Нет, это “зеленый дрон”, несущий бесплатный каннабис в небе… Наслаждайтесь, мои дорогие братья, это ваш брат-пилот, желающий убедиться, что нам всем достанется немного свободной любви.