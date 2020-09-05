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Марихуану начали доставлять при помощи дронов
Правда, не обошлось без эксцесса
В сети появилась информация о том, что в четверг, 3 сентября, над Площадью Ицхака Рабина в Тель-Авиве дрон раскидал сотни небольших пакетиков с каннабисом. По словам авторов “акции”, таким образом они положили начало собственной доставке марихуаны при помощи дронов.
Что интересно, о проведении данной раздачи стало известно заранее. Группа интернет-активистов, организовавших ее, написали в своем Telegram-канале следующее сообщение:
Время пришло, мои дорогие братья. Это птица? Это самолет? Нет, это “зеленый дрон”, несущий бесплатный каннабис в небе… Наслаждайтесь, мои дорогие братья, это ваш брат-пилот, желающий убедиться, что нам всем достанется немного свободной любви.
Правда, стоит отметить, что по данным портала The Jerusalem Post, сразу после “бомбардировки” площади каннабисом, местная полиция задержала двух подозреваемых, управлявших дронами. И даже если данный факт не остановит деятельность группы, вполне вероятно, что в будущем они будут более осторожны.