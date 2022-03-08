Маринованные овощи в больших количествах могут привести к раку желудка

Отмечается, что этот вид онкологии один из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению, поэтому в данном случае необходима своевременная диагностика. Но и профилактику, зависящую, в частности, от культуры питания, тоже необходимо учитывать.

Как показали исследования, риск развития рака желудка повышается в 1,15 раза при ежедневном употреблении 40 граммов маринованных овощей, и в 1,24 раза — при сравнении максимального объёма употребления с минимальным.

«Было высказано предположение о том, что употребление солёной рыбы и маринованных овощей связано с повышенным риском рака желудка», — отметили исследователи.

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