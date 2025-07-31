Наука и технологии
Опубликовано 31 июля 2025, 08:43
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Марк Цукерберг назвал умные очки «будущим персонального интеллекта»

И в этот раз ему хочется верить...
Глава *Meta Марк Цукерберг уверен, что умные очки станут ключевым устройством для взаимодействия с ИИ и вытеснят смартфоны как основные вычислительные устройства. Об этом он заявил во время отчёта о доходах компании за II квартал.
Марк Цукерберг назвал умные очки «будущим персонального интеллекта»
© Ferra

Очки с камерами, микрофонами и дисплеями идеально подходят для взаимодействия с ИИ. В будущем отсутствие таких очков может поставить человека в серьёзно невыгодное положение.

Марк Цукерберг

Ранее в тот же день он опубликовал письмо в блоге *Meta, где назвал ИИ, способный понимать цели пользователя и помогать в их достижении, «персональным суперразумом».

*Meta активно развивает линейку носимых устройств, включая умные очки Ray-Ban и партнёрство с Oakley. Очки позволяют слушать музыку, снимать фото и видео, а также получать подсказки от ИИ-ассистента.

По словам Цукерберга, продажи таких устройств ускоряются, что помогло Reality Labs увеличить выручку на 5%.

*Meta также вкладывает миллиарды в привлечение ИИ-талантов — в частности, $15 млрд были инвестированы в Scale AI.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Business Insider
Автор:Булат Кармак
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