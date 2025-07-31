Марк Цукерберг назвал умные очки «будущим персонального интеллекта»

Ранее в тот же день он опубликовал письмо в блоге *Meta, где назвал ИИ, способный понимать цели пользователя и помогать в их достижении, «персональным суперразумом».

*Meta активно развивает линейку носимых устройств, включая умные очки Ray-Ban и партнёрство с Oakley. Очки позволяют слушать музыку, снимать фото и видео, а также получать подсказки от ИИ-ассистента.

По словам Цукерберга, продажи таких устройств ускоряются, что помогло Reality Labs увеличить выручку на 5%.

*Meta также вкладывает миллиарды в привлечение ИИ-талантов — в частности, $15 млрд были инвестированы в Scale AI.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена