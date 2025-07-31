Марк Цукерберг назвал умные очки «будущим персонального интеллекта»И в этот раз ему хочется верить...
Очки с камерами, микрофонами и дисплеями идеально подходят для взаимодействия с ИИ. В будущем отсутствие таких очков может поставить человека в серьёзно невыгодное положение.
Ранее в тот же день он опубликовал письмо в блоге *Meta, где назвал ИИ, способный понимать цели пользователя и помогать в их достижении, «персональным суперразумом».
*Meta активно развивает линейку носимых устройств, включая умные очки Ray-Ban и партнёрство с Oakley. Очки позволяют слушать музыку, снимать фото и видео, а также получать подсказки от ИИ-ассистента.
По словам Цукерберга, продажи таких устройств ускоряются, что помогло Reality Labs увеличить выручку на 5%.
*Meta также вкладывает миллиарды в привлечение ИИ-талантов — в частности, $15 млрд были инвестированы в Scale AI.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена