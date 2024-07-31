Марк Цукерберг пообещал создать цифровых двойников пользователей своих ресурсов

Опубликовано 31 июля 2024, 02:15
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Марк Цукерберг пообещал создать цифровых двойников пользователей своих ресурсовНа основании пользовательских данных
Глава запрещённой в России Meta* Марк Цукерберг в ходе конференции SIGGRAPH в разговоре с главой Nvidia Дженсеном Хуангом рассказал, что разработчики компании готовятся создать цифровых двойников, или агентов пользователей. Воспользоваться продуктом смогут прежде всего авторы контента и малый бизнес.
По словам Цукерберга, цифровые агенты будут обучены на тех наборах данных, которые позволят пользователям делать из них настраиваемый инструмент: двойники смогут отвечать на звонки и сообщения, выполнять другие задачи или развлекать.
Также глава компании заявил, у разработчиков достаточно данных для обучения такой модели ИИ. Он отметил, что каждое из приложений Meta ежедневно используют более 3 млрд человек.