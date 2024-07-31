Марк Цукерберг пообещал создать цифровых двойников пользователей своих ресурсов

По словам Цукерберга, цифровые агенты будут обучены на тех наборах данных, которые позволят пользователям делать из них настраиваемый инструмент: двойники смогут отвечать на звонки и сообщения, выполнять другие задачи или развлекать.

Также глава компании заявил, у разработчиков достаточно данных для обучения такой модели ИИ. Он отметил, что каждое из приложений Meta ежедневно используют более 3 млрд человек.