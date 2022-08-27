Марк Цукерберг раскритиковал желание Илона Маска чипировать всё человечество

По словам Цукерберга, в ближайшие годы это вряд ли удастся — потому что Маск и аналогичные разработчики предлагают нечто сверхъестественное, но в лучшем случае что-то получится «через пару десятилетий».

Также Цукерберг отметил, что чипы нужно тестировать, но «подопытных» на самом деле найдётся не много. И вряд ли нормальные люди, в ближайшие 10-15 лет захотят, «чтобы им в развлекательных целях что-то имплантировали в их мозг». Цукерберг добавил, что в их компании тоже работают над нейроинтерфейсом, «но не над таким».

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.