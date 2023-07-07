Марк Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал твит. И то, только чтобы поиздеваться над Илоном Маском

В ответ на пост Маска о предпочтении быть атакованным в Twitter, Цукерберг опубликовал мем с двумя Человеками-Пауками, указывающими друг на друга.

Это произошло аккурат к моменту, когда конкурент Twitter — приложение Threads — набрало более 30 млн пользователей всего за 24 часа. Цукерберг заявил, что его целью является создание приложения для общения с миллиардом и более людей, чего, по его мнению, Twitter так и не смог достичь.

Отметим, что пока что рано говорить, как продолжится история нового проекта Цукерберга — лишь время покажет, какие результаты принесёт конкуренция между Threads и Twitter.

Но уже сейчас быстрый рост числа пользователей Threads является тревожным сигналом для Маска.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России