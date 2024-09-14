Маркеплейс Wildberries исправил ошибку с отменой заказов

Интернет-магазин Wildberries сообщил, что устранил проблему, из-за которой некоторые заказы ошибочно отменялись. Теперь статусы заказов начали обновляться, и пользователи получат уведомления о возможности забрать свои товары. Компания также сообщила, что вернёт деньги за ненужные возвраты.

14 сентября пользователи сервиса «Сбой.рф» массово жаловались на работу Wildberries. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, составив 46% всех обращений, следом идут Санкт-Петербург с 6% и Московская область с 4%.

Представители Wildberries заверили, что ситуация стабилизировалась, и пользователи могут смело продолжать делать заказы. Возврат денег за ошибочные отмены также добавит приятный бонус к шопингу на платформе.