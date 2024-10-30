Марс был обитаемым дольше, чем считалось ранее

Это открытие имеет серьезные последствия для понимания истории Марса и его потенциальной обитаемости. Если планета была защищена магнитным полем дольше, то это означает, что условия для существования жизни могли сохраняться на ней в течение более длительного периода.

Ученые использовали компьютерное моделирование и анализ данных о магнитном поле Марса, полученных с помощью космических аппаратов. Они обнаружили, что крупные ударные кратеры на поверхности Марса, которые ранее считались свидетельством раннего исчезновения магнитного поля, могут быть объяснены другими факторами, такими как переполюсовка магнитного поля.