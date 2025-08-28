Marshall представила колонку-чемодан Bromley 750 для вечеринок за $1299

Опубликовано 28 августа 2025, 07:221 мин.
Marshall представила колонку-чемодан Bromley 750 для вечеринок за $1299Вес новинки — 23 кг
Marshall анонсировала свою первую колонку для вечеринок — Bromley 750. Устройство выполнено в формате чемодана с выдвижной ручкой и колесами, а цена составляет $1299. Продажи начнутся в конце сентября.
Колонка весит более 23 кг и рассчитана на использование как дома, так и на выездах. Она оснащена фронтальными динамиками и двумя громкоговорителями сверху.
Новый регулятор звука позволяет выбирать между «громким» режимом для больших пространств и «динамичным» — для небольших компаний.
За световое сопровождение отвечает массив скрытых за решеткой светодиодов. Доступны три пресета анимации, два из которых реагируют на музыку в реальном времени.
Bromley 750 работает до 40 часов от встроенной батареи. При этом время работы можно увеличить с помощью дополнительных аккумуляторов.
Также предусмотрены входы для микрофонов и инструментов, что делает устройство удобным для живых выступлений. Колонка получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.