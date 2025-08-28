Marshall представила колонку-чемодан Bromley 750 для вечеринок за $1299

Колонка весит более 23 кг и рассчитана на использование как дома, так и на выездах. Она оснащена фронтальными динамиками и двумя громкоговорителями сверху.

Новый регулятор звука позволяет выбирать между «громким» режимом для больших пространств и «динамичным» — для небольших компаний.

За световое сопровождение отвечает массив скрытых за решеткой светодиодов. Доступны три пресета анимации, два из которых реагируют на музыку в реальном времени.