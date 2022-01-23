Марсианская станция успешно пережила пылевую бурю

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Марсианская станция успешно пережила пылевую бурюИ что она будет делать дальше
Автоматическая марсианская станция InSight благополучно вышла из предохранительного "безопасного режима" после мощной марсианской пылевой бури, это позволит специалистам продолжить с ним работу.
Порой на Марсе бывают гигантские пылевые бури, которые усложняют получение солнечной энергии, на которой работало и продолжает работать множество марсианских аппаратов.
Космический аппарат InSight, работающий на солнечных батареях и предназначенный для изучения недр Марса, перешел в безопасный режим для экономии энергии 7 января. Он вернулся к “нормальной работе” уже 19 января, сообщило руководство миссии в Твиттере.
Небо над головой, похоже, проясняется, так что я вышел из безопасного режима и вернулся к более нормальной работе. Я подожду с научными исследованиями, пока не узнаю, на какую мощность можно рассчитывать после того, как буря уляжется.
Twitter InSight
Источник: Space.com