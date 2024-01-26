Марсианский вертолет NASA Ingenuity закончил свою миссию — он сломался

Этот аппарат успешно функционировал на Красной планете в течение трех лет.

Во время последнего полета Ingenuity возник сбой, в результате которого вертолет потерял связь с марсоходом Perseverance.

Специалисты NASA смогли восстановить подключение, но обнаружили повреждение одной из лопастей. Это и сделало дальнейшие полеты невозможными, в результате чего миссия вертолета была признана завершенной.

Ingenuity превзошел все ожидания, продолжая работу на Марсе сверх запланированного срока. За время миссии он совершил 72 полета, провел в марсианской атмосфере 129 минут и смог отдалиться от начальной точки почти на 18 км.

Несмотря на ранее возникшие технические проблемы, вертолет продемонстрировал высокую надежность и внес значительный вклад в изучение Марса.