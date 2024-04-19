Марсианский вертолёт и после обрыва связи продолжит отправлять NASA данные

Ingenuity проработал на Марсе боле 1000 ночей, совершил 72 полёта, проведя в атмосфере Красной планеты в общей сложности 129 минут и преодолев расстояние в 17 км. Возможности дрона превзошли самые смелые ожидания инженеров, отвечавших за его работу.

Ingenuity оказался не просто демонстрацией технологий, подтверждающей, что, несмотря на тонкую атмосферу Марса, исследования на этой планете возможны, но до сих пор, даже находясь в неподвижном положении, может передавать данные на Землю.

В скором времени марсоход Perseverance уедет из сектора, где находится вертолёт, и инженеры собрались для оценки того, как будет в этом случае работать дрон. И это стало ещё одним приятным открытием: даже несмотря на предстоящий обрыв связи, Ingenuity сможет передавать NASA необходимые данные. Это обеспечит ПО, ранее загруженное в операционную систему дрона.

«Телеметрия подтвердила, что обновление программного обеспечения, ранее переданное на Ingenuity, работает, как и ожидалось. Новое программное обеспечение содержит команды, которые направляют вертолёт на продолжение сбора данных после прекращения связи с ровером», — сказано в сообщении NASA.