Марсианский вертолёт NASA поставил рекорд по преодолённому за раз расстоянию

23:33, 22 декабря 2023
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Марсианский вертолёт NASA поставил рекорд по преодолённому за раз расстояниюХотя предназначался только для тестирования функций
NASA сообщило, что марсианский дрон вертолётного типа Ingenuity поставил рекорд по преодолённому за раз расстоянию в атмосфере Красной планеты. Вместе с ровером Perseverance марсианский вертолёт изучает русло древней реки в кратере Езеро.
© NASA
Ingenuity совершил 69-й полёт с момента начала совместной с марсоходом миссии, хотя по первоначальным планам предназначался только для тестирования функциональности. С тех пор вертолёт выдержал марсианскую зиму и череду поломок.
На этот раз дрон пролетел на скорости 10 м/с на высоте 16 метров. Рекордное расстояние, которое вертолёт преодолел, составило 705 метров, время движения — 135,4 секунды.
Рекордный 69-й полёт Ingenuity совершил 20 декабря 2023 года.
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