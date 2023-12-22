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Наука и технологии
23:33, 22 декабря 2023
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Марсианский вертолёт NASA поставил рекорд по преодолённому за раз расстоянию

Хотя предназначался только для тестирования функций

NASA сообщило, что марсианский дрон вертолётного типа Ingenuity поставил рекорд по преодолённому за раз расстоянию в атмосфере Красной планеты. Вместе с ровером Perseverance марсианский вертолёт изучает русло древней реки в кратере Езеро.

Марсианский вертолёт NASA поставил рекорд по преодолённому за раз расстоянию

© NASA

Ingenuity совершил 69-й полёт с момента начала совместной с марсоходом миссии, хотя по первоначальным планам предназначался только для тестирования функциональности. С тех пор вертолёт выдержал марсианскую зиму и череду поломок.

На этот раз дрон пролетел на скорости 10 м/с на высоте 16 метров. Рекордное расстояние, которое вертолёт преодолел, составило 705 метров, время движения — 135,4 секунды.

Рекордный 69-й полёт Ingenuity совершил 20 декабря 2023 года.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#марс
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#марсоход
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#NASA
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