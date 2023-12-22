Марсианский вертолёт NASA поставил рекорд по преодолённому за раз расстоянию

Ingenuity совершил 69-й полёт с момента начала совместной с марсоходом миссии, хотя по первоначальным планам предназначался только для тестирования функциональности. С тех пор вертолёт выдержал марсианскую зиму и череду поломок.

На этот раз дрон пролетел на скорости 10 м/с на высоте 16 метров. Рекордное расстояние, которое вертолёт преодолел, составило 705 метров, время движения — 135,4 секунды.

Рекордный 69-й полёт Ingenuity совершил 20 декабря 2023 года.