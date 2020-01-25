Марсоход Curiosity впервые выключился спустя 7 лет после начала работы

Вообще, инженеры, разработавшие данный марсоход, заявили, что рассчитывали на появление первого сбоя в системе гораздо раньше, так как устройство изначально создавалось с расчетом на бесперебойную активность лишь в течение двух первых лет. Что же касательно того, что ошибка возникла лишь сейчас, то специалисты NASA рассказали, что Curiosity сумел успешно пережить системный сбой, в связи с чем устройство вернется в строй сразу же, как инженеры устранят проблему.

Напомним, что Curiosity был отправлен на Марс в ноябре далекого 2011 года, а мягкая посадка состоялась уже в августе 2012 года.