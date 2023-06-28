Марсоход NASA нашёл фрагмент метеорита, который назвали «марсианским пончиком»

По мнению исследователей Института SETI, занимающегося поисками внеземного разума, «пончик» — фрагмент метеорита, упавшего в районе кратера Джезеро, ширина которого составляет 45 км.

Perseverance «заинтересовался» «марсианским пончиком» как потенциальным метеоритом ещё в 2021 году, через пару недель после приземления на Красную планету.