23:17, 28 июня 2023
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Марсоход NASA нашёл фрагмент метеорита, который назвали «марсианским пончиком»Камень обнаружен в районе исследуемого кратера
Марсоход NASA Perseverance передал на Землю фотографию камня с отверстием внутри, который учёные назвали «марсианским пончиком» из-за внешней схожести со сладостью.
По мнению исследователей Института SETI, занимающегося поисками внеземного разума, «пончик» — фрагмент метеорита, упавшего в районе кратера Джезеро, ширина которого составляет 45 км.
Perseverance «заинтересовался» «марсианским пончиком» как потенциальным метеоритом ещё в 2021 году, через пару недель после приземления на Красную планету.