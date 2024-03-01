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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 00:11
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Марсоход NASA нашёл обломок лопасти вертолёта Ingenuity

В 15 метрах от места поломки
Марсоход NASA Perseverance обнаружил фрагмент лопасти вертолётного дрона Ingenuity в 15 метрах от аварийной стоянки аппарата.
Марсоход NASA нашёл обломок лопасти вертолёта Ingenuity

© NASA / JPL-Caltech / N+1

Perseverance снял вертолёт и лежащую неподалёку часть лопасти одного из винтов на камеру Remote Microscope Imager (RMI), входящую в структуру прибора SuperCam. Была получена мозаичная фотография.

По мнению специалистов, находка говорит о том, что поломка могла произойти на финальной стадии последнего полёта Ingenuity, что не помешало дрону провести посадку в вертикальном положении.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
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