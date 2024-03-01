Марсоход NASA нашёл обломок лопасти вертолёта Ingenuity

Perseverance снял вертолёт и лежащую неподалёку часть лопасти одного из винтов на камеру Remote Microscope Imager (RMI), входящую в структуру прибора SuperCam. Была получена мозаичная фотография.

По мнению специалистов, находка говорит о том, что поломка могла произойти на финальной стадии последнего полёта Ingenuity, что не помешало дрону провести посадку в вертикальном положении.