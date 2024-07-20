Марсоход NASA обнаружил на Марсе маленького каменного «снеговика»

Специалисты рассказали, что при съёмке области с несколькими скальными образованиями, Mastcam-Z, правая камера ровера, запечатлела груду камней в форме небольшого снеговика. Как пишут авторы, возможно, этот своеобразный «снеговик» из камня и пыли хочет задать марсоходу очень важный вопрос: «Хочешь ли ты построить снеговика?».

Это фото Perseverance прислал на Землю 13 июля, или в 1208-й сол на Марсе.

«Если использовать воображение, он (снеговик) может почти представить себя как задающего очень важный вопрос Персеверансу: "Хочешь ли ты построить снеговика?», — сказано в материале.