Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 21:37
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Марсоход NASA перейдет к новому этапу своей миссии

19 августа
Ровер NASA Perseverance готовится к новому этапу своей миссии. После двух с половиной лет исследований дна кратера Jezero и его дельты, ровер начнет восхождение по западному краю кратера, где предстоит изучение сложного и труднопроходимого рельефа.
Марсоход NASA перейдет к новому этапу своей миссии

© Ferra.ru

С 19 августа Perseverance начнет свою пятую научную кампанию, в рамках которой планируется исследование приоритетных участков на вершине кратера. Среди них — «Pico Turquino» и «Witch Hazel Hill», где, согласно снимкам с орбитальных аппаратов, могут находиться древние трещины и слои, свидетельствующие о ранней гидротермальной активности и изменениях климата на Марсе.

Во время предыдущего этапа миссии ровер собрал образцы осадочных пород, которые представляют собой важные индикаторы наличия воды на Марсе в далеком прошлом. Эти образцы включают в себя старейшие материалы, которые могли быть потенциально пригодными для жизни.

Исследователи ожидают, что новые образцы, собранные с края кратера, принесут еще больше данных о геологической истории Марса. Perseverance будет использовать автоматическое навигационное управление для преодоления крутых склонов и достижения вершины кратера, что позволит начать следующий этап исследований.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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