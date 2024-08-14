Марсоход NASA перейдет к новому этапу своей миссии

С 19 августа Perseverance начнет свою пятую научную кампанию, в рамках которой планируется исследование приоритетных участков на вершине кратера. Среди них — «Pico Turquino» и «Witch Hazel Hill», где, согласно снимкам с орбитальных аппаратов, могут находиться древние трещины и слои, свидетельствующие о ранней гидротермальной активности и изменениях климата на Марсе.

Во время предыдущего этапа миссии ровер собрал образцы осадочных пород, которые представляют собой важные индикаторы наличия воды на Марсе в далеком прошлом. Эти образцы включают в себя старейшие материалы, которые могли быть потенциально пригодными для жизни.

Исследователи ожидают, что новые образцы, собранные с края кратера, принесут еще больше данных о геологической истории Марса. Perseverance будет использовать автоматическое навигационное управление для преодоления крутых склонов и достижения вершины кратера, что позволит начать следующий этап исследований.