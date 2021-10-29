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Марсоход NASA прервал вынужденное «молчание» и прислал высококачественные фото Марса

Выглядит впечатляюще
Спустя около месяца после прекращения связи с исследующим Марс ровером Perseverance, NASA наконец-то вновь восстановила её.
Марсоход NASA прервал вынужденное «молчание» и прислал высококачественные фото Марса

Более того, американское космическое агентство порадовало всех фанатов космоса новыми снимками, сделанными на аппарат. Они, к слову, получились очень атмосферными и качественными.

Марсоход NASA прервал вынужденное «молчание» и прислал высококачественные фото Марса

Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными обнажениями. Я сделал несколько снимков, изучал погоду, ставил химические эксперименты и получил обновление ПО.

Twitter-аккаунт Perseverance

Отметим, что прекращение связи было вынужденной мерой. Причиной являлось то, что в какой-то момент Земля и Марс находились по разные стороны от Солнца. Подобное случается раз в два года.

Марсоход NASA прервал вынужденное «молчание» и прислал высококачественные фото Марса

Напомним, марсоход Perseverance коснулся поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Главная цель нахождения устройства на Марсе — исследования кратера Езеро.

Источник: NASA