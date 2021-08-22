Марсоход NASA снова попытается взять грунт Марса после первой неудачи

Как сообщается, первая попытка сбора грунта провалилась не из-за неисправности марсохода, а в силу сыпучести грунта в выбранном месте, что стало полной неожиданностью для учёных. Как рассказала Луиза Джандур, главный инженер по отбору проб марсоходом Perseverance, сначала было непонятно, что произошло. Для работы была подобрана необходимая колонковая трубка, процесс контролировался специалистами и не вызывал нареканий. Однако марсоход не извлёк керн из скважины в подготовленный пробоотборник. Судя по записям камер, установленных на Perseverance, порода выглядела твёрдой, но оказалась сыпучей. Было решено переместить марсоход в другой район бурения под многообещающим названием «Цитадель».

Как отмечает источник, в течение месяца будет предпринята вторая попытка взять пробы. Всего необходимо собрать 35 образцов марсианского грунта, что является первым этапом трёхстороннего проекта по возвращению этих проб на Землю примерно в 2030-х годах. Это будут первые образцы когда-либо доставленные с Красной планеты на Землю.