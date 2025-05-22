Марсоход NASA снял марсианское небо перед рассветом

Кроме того, что аппарат снял момент марсианского рассвета, на снимке также присутствует спутник Марса, Деймос, хотя из-за своего небольшого размера и орбиты объект выглядит иначе, чем земная луна.

Представители NASA неоднократно отмечали, что агентство стремится не только получать сугубо научные снимки, но и познакомиться с повседневной «жизнью» Perseverance и задокументировать деятельность ровера, чтобы создать архив его работы на Марсе.