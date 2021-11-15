Марсоход NASA в поисках следов жизни вырезает круги. Но не на полях

Прежде чем выбрать кратер Езеро, ученые на протяжении пяти лет анализировали более 60 возможных точек поиска. Раньше в кратер впадало множество рек, таким образом, там еще можно найти глиняный материал, а вместе с ним и, возможно, микроорганизмы.



В данный момент Perseverance изучает местность в районе Южной Сейты. В этом ему помогает марсианский вертолет Ingenuity. Он выстраивает для него самый оптимальный маршрут через дюны и хребты.



Perseverance уже пятый по счету марсоход NASA. Он был запущен в июле 2020 года и приземлился на Марс в феврале 2021-го. Его главная цель — сбор образцов камней и грунта и поиск возможных следов жизни. Также он проводит тесты по производству кислорода из марсианской атмосферы, тем самым подготавливая высадку человека на Красную планету.