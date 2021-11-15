Марсоход NASA в поисках следов жизни вырезает круги. Но не на полях

Марсоход NASA в поисках следов жизни вырезает круги. Но не на поляхВ этом ему помогает марсианский вертолет
Прежде чем выбрать кратер Езеро, ученые на протяжении пяти лет анализировали более 60 возможных точек поиска. Раньше в кратер впадало множество рек, таким образом, там еще можно найти глиняный материал, а вместе с ним и, возможно, микроорганизмы.
В данный момент Perseverance изучает местность в районе Южной Сейты. В этом ему помогает марсианский вертолет Ingenuity. Он выстраивает для него самый оптимальный маршрут через дюны и хребты.
Perseverance уже пятый по счету марсоход NASA. Он был запущен в июле 2020 года и приземлился на Марс в феврале 2021-го. Его главная цель — сбор образцов камней и грунта и поиск возможных следов жизни. Также он проводит тесты по производству кислорода из марсианской атмосферы, тем самым подготавливая высадку человека на Красную планету.