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Марсоход NASA в поисках следов жизни вырезает круги. Но не на полях

В этом ему помогает марсианский вертолет
В западной части кратера Езеро марсоход Perseverance срезает слои грунта, чтобы найти следы глины, в которой могут быть следы живых организмов. Образцы почвы будут отправлены к 2030 году.
Марсоход NASA в поисках следов жизни вырезает круги. Но не на полях

Прежде чем выбрать кратер Езеро, ученые на протяжении пяти лет анализировали более 60 возможных точек поиска. Раньше в кратер впадало множество рек, таким образом, там еще можно найти глиняный материал, а вместе с ним и, возможно, микроорганизмы.

В данный момент Perseverance изучает местность в районе Южной Сейты. В этом ему помогает марсианский вертолет Ingenuity. Он выстраивает для него самый оптимальный маршрут через дюны и хребты.

Perseverance уже пятый по счету марсоход NASA. Он был запущен в июле 2020 года и приземлился на Марс в феврале 2021-го. Его главная цель — сбор образцов камней и грунта и поиск возможных следов жизни. Также он проводит тесты по производству кислорода из марсианской атмосферы, тем самым подготавливая высадку человека на Красную планету.

Источник: Twitter
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