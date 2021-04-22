Наука и технологии
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Марсоход NASA впервые в истории добыл кислород на Марсе
Человечество становится всё ближе к переселению на красную планету
Космическое агентство NASA рассказало, что её ровер Perseverance всё же сумел впервые в истории добыть кислород из атмосферы Марса. Подобное стало реальностью благодаря экспериментальной установке Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).
В общей сложности, для получения 5 г кислорода устройству понадобилось около 1 часа времени. Как пишет агентство на своём сайте, этого объёма достаточно для того, чтобы 1 человек мог дышать в течение 10 минут. При этом стоит понимать, что всё это лишь начало — уже совсем скоро MOXIE сможет производить 10 г кислорода за 1 час.
Напомним, что сам марсоход Perseverance сел на красную планету ещё 18 февраля 2021 года. По словам специалистов, это не только самый крупный, но также и самый технически сложный планетоход из всех, построенных человечеством.