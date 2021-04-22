Марсоход NASA впервые в истории добыл кислород на Марсе

В общей сложности, для получения 5 г кислорода устройству понадобилось около 1 часа времени. Как пишет агентство на своём сайте, этого объёма достаточно для того, чтобы 1 человек мог дышать в течение 10 минут. При этом стоит понимать, что всё это лишь начало — уже совсем скоро MOXIE сможет производить 10 г кислорода за 1 час.

Напомним, что сам марсоход Perseverance сел на красную планету ещё 18 февраля 2021 года. По словам специалистов, это не только самый крупный, но также и самый технически сложный планетоход из всех, построенных человечеством.