Марсоход Perseverance нашёл на Марсе одну из старейших пород в Солнечной системе

Вероятно, этот образец относится к Нойскому периоду — эпохе, когда частые и регулярные удары астероидов и комет формировали поверхность Красной планеты. Это происходило примерно 4 млрд лет назад. Согласно пресс-релизу NASA, изучение нового образца размером 2,9 см позволит не только понять историю Марса, но и поможет скорректировать представление о ранней Земле.

Образец назвали Silver Mountain (Серебряная гора), и текстура этой породы не похожа ни на один из ранее взятых образцов. К тому же, вероятно, это один из самых старейших образцов пород в Солнечной системе, сформировавшийся в результате выброса из под поверхностного грунта из-за удара астероида.

Perseverance взял образец в районе края кратера Езеро, где в последнее время марсоход проводит много анализов. «Мой 26-й образец, известный как "Серебряная гора" имеет текстуры, которых мы раньше не видели», — сказано в сообщении команды марсохода в соцсети X.