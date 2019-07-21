Marvel объявила четыре следующие фильма свой киновселенной

Прокат «Чёрной вдовы» начнётся 1 мая 2020 года. К Скарлетт Йоханссон присоединится Флоренс Пью в роли Елены Беловой, следующей на очереди на звание Чёрной вдовы.

6 ноября 2020 года выйдут «Вечные» с персонажами-долгожителями, роли которых исполнят Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и Кумэйл Нанджиани.

«Шанг-Чи и легенда десяти колец» дебютирует 12 февраля 2021 года. Роль азиатского супергероя Шанг-Чи досталась канадскому актёру Суми Лю.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет 7 мая 2021 года. Стрэнджа отправится в мультивселенную, а сама картина должна стать первым «страшным фильмом в киновселенной Marvel».

Премьера «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 ноября 2021 года. За постановку отвечает режиссёр «Рагнарёка» Тайка Вайтити. Натали Портман снова появится в фильме и, похоже, станет женской версией Тора, подняв божественное оружие. Валькирия окажется первым супергероем нетрадиционной ориентации в киновселенной Marvel.

Кевин Файги также подтвердил, что в Marvel ведётся работа над «Фантастической четвёркой», «Людьми Икс», «Чёрной пантерой 2», «Стражами Галактики 3» и «Капитаном Марвел 2».