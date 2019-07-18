Машинист поезда катал пассажиров между Москвой и Петербургом с помощью сервиса поиска попутчиков

Машинист поезда Санкт-Петербург - Москва подвёз пассажира, найденного с помощью сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. О курьёзном инциденте изначально собщил канал Baza.

Как затем уточнило информационное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу РЖД, по компания начала проверку этой информации.

По сообщению Baza, пользователь BlaBlaCar решил решил вернуться домой в Москву из Петербурга. Москвич нашёл себе машину через этот сервис всего за 1300 рублей. Затем водитель прислал пассажиру сообщение с вопросом, важно ли на каком транспорте ехать. На это потенциальный пассажир ответил: «Главное, чтобы не пешком».

В результате, оказалось, что водитель — это на самом деле машинист поезда Санкт-Петербург - Москва. Он подвёз москвича прямо в кабине поезда.