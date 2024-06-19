Машинное обучение научилось прогнозировать рост сельскохозяйственных культур

Фермеры все чаще могут рассчитывать на компьютерную поддержку для ответов на вопросы о выборе оптимальных культур и пропорций их смешивания для достижения максимального урожая. Разработанная в Бонне программа использует фотографии с дронов для визуализации будущего роста растений и может помочь симулировать влияние пестицидов и удобрений на урожай.

Исследователи уверены, что их разработка сможет значительно улучшить прогнозы, предоставляя фермерам ценные данные о влиянии различных факторов на развитие растений.