Машинное обучение научилось прогнозировать рост сельскохозяйственных культур

Опубликовано 19 июня 2024, 07:30
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Машинное обучение научилось прогнозировать рост сельскохозяйственных культурС помощью фотографий с дронов
Ученые из университета Бонна разработали программное обеспечение, способное моделировать рост полевых культур. Они обучили алгоритм машинного обучения на тысячах фотографий с полевых экспериментов, что позволило ему визуализировать будущее развитие растений по одной начальной картинке. С помощью созданных изображений можно точно оценить такие параметры, как площадь листьев или урожайность.
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Фермеры все чаще могут рассчитывать на компьютерную поддержку для ответов на вопросы о выборе оптимальных культур и пропорций их смешивания для достижения максимального урожая. Разработанная в Бонне программа использует фотографии с дронов для визуализации будущего роста растений и может помочь симулировать влияние пестицидов и удобрений на урожай.
Исследователи уверены, что их разработка сможет значительно улучшить прогнозы, предоставляя фермерам ценные данные о влиянии различных факторов на развитие растений.