Машинное обучение раскрыло, как мозг воспринимает эмоции

Исследование проводилось командой во главе с профессором Эдвардом Весселом из City University of New York. Модели, которые не обладают способностью испытывать эмоции, смогли предсказать эмоциональные реакции людей, анализируя визуальную информацию. Когда мы смотрим на изображение, наш мозг сравнивает его с накопленным опытом: знаком ли оно, уникально или понятно. Эти сравнения оказывают влияние на то, какие эмоции мы испытываем.

Результаты показали, что такой процесс восприятия способен предсказать, насколько человек считает изображение красивым, позитивным или негативным, а также уровень возбуждения, который оно вызывает. Полученные данные свидетельствуют о том, что многие эмоциональные реакции могут быть обусловлены не столько чисто эмоциональными переживаниями, сколько процессами восприятия, основанными на нашем опыте.

Ученые подчеркивают, что их подход имеет прямые последствия для развития искусственного интеллекта. Возможность моделировать человеческие эмоции на основе визуальной информации открывает новые перспективы для создания ИИ-систем, способных лучше адаптироваться к нуждам пользователей.