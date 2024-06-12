Машинное обучение улучшит прогнозы климата

Основная сложность в текущих климатических моделях заключается в том, что они не могут обеспечить быструю и экономичную обработку информации на малых масштабах, таких как размер города. Новый метод позволяет использовать преимущества существующих моделей, снижая при этом вычислительные затраты.

Используя машинное обучение, исследователи смогли создать супер-разрешение данных, что позволило получить результаты с высоким разрешением в значительно более короткие сроки. Новый метод также требует гораздо меньше обучающих данных, что делает его более эффективным и экономичным.