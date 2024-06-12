Машинное обучение улучшит прогнозы климата

Опубликовано 12 июня 2024, 21:03
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Машинное обучение улучшит прогнозы климатаТем самым ускорив их
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод, который позволяет значительно ускорить и удешевить прогнозы изменений климата. Новый подход, описанный в статье, опубликованной в журнале Journal of Advances in Modeling Earth Systems, использует машинное обучение для снижения вычислительных затрат при работе с существующими климатическими моделями.
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Основная сложность в текущих климатических моделях заключается в том, что они не могут обеспечить быструю и экономичную обработку информации на малых масштабах, таких как размер города. Новый метод позволяет использовать преимущества существующих моделей, снижая при этом вычислительные затраты.
Используя машинное обучение, исследователи смогли создать супер-разрешение данных, что позволило получить результаты с высоким разрешением в значительно более короткие сроки. Новый метод также требует гораздо меньше обучающих данных, что делает его более эффективным и экономичным.