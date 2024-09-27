Машинное обучение ускорило открытие новых жаропрочных сплавов

Опубликовано 27 сентября 2024, 22:391 мин.
Машинное обучение ускорило открытие новых жаропрочных сплавовПоказало исследование
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Engineering, ученые из Университета науки и технологии Пекина, Гуандунского океанологического университета и AiMaterials Research LLC продемонстрировали новый метод, позволяющий ускорить открытие жаропрочных сплавов с высокой энтропией (RHEAs), оптимизированных для экстремальных условий.
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Команда ученых использовала машинное обучение, генетические алгоритмы и экспериментальный дизайн для анализа миллиардов возможных составов сплавов. В результате были синтезированы и протестированы 24 различных композиции, четыре из которых продемонстрировали выдающиеся механические свойства.
Сплав ZrNbMoHfTa, состав Zr0.13Nb0.27Mo0.26Hf0.13Ta0.21, показал предел текучести около 940 МПа при 1200 °C и предел упругости 17.2% при комнатной температуре. Эти результаты открывают новые возможности для применения сплавов в газовых турбинах, аэрокосмических системах и ядерных реакторах.