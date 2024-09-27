Машинное обучение ускорило открытие новых жаропрочных сплавов

Команда ученых использовала машинное обучение, генетические алгоритмы и экспериментальный дизайн для анализа миллиардов возможных составов сплавов. В результате были синтезированы и протестированы 24 различных композиции, четыре из которых продемонстрировали выдающиеся механические свойства.

Сплав ZrNbMoHfTa, состав Zr0.13Nb0.27Mo0.26Hf0.13Ta0.21, показал предел текучести около 940 МПа при 1200 °C и предел упругости 17.2% при комнатной температуре. Эти результаты открывают новые возможности для применения сплавов в газовых турбинах, аэрокосмических системах и ядерных реакторах.