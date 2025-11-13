Маск анонсировал ежедневное анализирование ИИ Grok 100 млн публикаций в соцсети Х

Маск подчеркнул, что новая система рекомендаций будет оценивать публикации на основе их качества и содержания, а не количества подписчиков или лайков. Такая возможность связана со сложными ИИ-моделями и мощной графической инфраструктурой.

Ожидается, что обновление значительно улучшит персонализацию лент пользователей на X, сделав рекомендации более точными и разнообразными, за что уже сейчас отвечает Grok, а также снизив влияние крупных аккаунтов.