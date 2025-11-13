Маск анонсировал ежедневное анализирование ИИ Grok 100 млн публикаций в соцсети Х

Опубликовано 13 ноября 2025, 16:521 мин.
Маск анонсировал ежедневное анализирование ИИ Grok 100 млн публикаций в соцсети ХС декабря
Илон Маск на своей странице в соцсети Х объявил, что нейросеть Grok вскоре сможет обрабатывать весь контент на платформе, включая примерно 100 млн постов ежедневно. Это касается текстов, изображений и видео, независимо от размера или популярности аккаунтов. Маск анонсировал новый функционал на декабрь.
© xAI
Маск подчеркнул, что новая система рекомендаций будет оценивать публикации на основе их качества и содержания, а не количества подписчиков или лайков. Такая возможность связана со сложными ИИ-моделями и мощной графической инфраструктурой.
Ожидается, что обновление значительно улучшит персонализацию лент пользователей на X, сделав рекомендации более точными и разнообразными, за что уже сейчас отвечает Grok, а также снизив влияние крупных аккаунтов.
Источник:Elon Musk / X
Автор:Андрей Кадуков
