Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 14:15
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Маск анонсировал выход ещё одного суперкомпьютера для обучения автопилота Tesla

Кластер вводится в работу
Илон Маск анонсировал новый суперкомпьютер Tesla под названием Cortex, который будет использоваться для обучения ИИ. Этот проект является критически важным для Tesla и позволит компании продвигать свои возможности автономного вождения.
Маск анонсировал выход ещё одного суперкомпьютера для обучения автопилота Tesla

© Elon Musk / X.com

Как ожидается, этот суперкомпьютерный кластер Tesla должен стать одним из самых больших в мире, с мощностью до 500 МВт. Tesla в качестве части кластера планирует использовать процессоры NVIDIA, в остальном — собственное оборудование для ИИ.

Однако в настоящее время кластер ещё на этапе разработки и строительства и работает на временной системе охлаждения. Он не будет полностью операционным до завершения установки чиллеров — систем охлаждения жидкости, использующих парокомпрессионный или абсорбционный холодильный цикл.

Разработка суперкомпьютера Tesla Cortex — составляющая стратегии Tesla по расширению возможностей ИИ и развитию производства электромобилей бренда.