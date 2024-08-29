Маск анонсировал выход ещё одного суперкомпьютера для обучения автопилота Tesla

Опубликовано 29 августа 2024, 14:151 мин.
Маск анонсировал выход ещё одного суперкомпьютера для обучения автопилота TeslaКластер вводится в работу
Илон Маск анонсировал новый суперкомпьютер Tesla под названием Cortex, который будет использоваться для обучения ИИ. Этот проект является критически важным для Tesla и позволит компании продвигать свои возможности автономного вождения.
© Elon Musk / X.com
Как ожидается, этот суперкомпьютерный кластер Tesla должен стать одним из самых больших в мире, с мощностью до 500 МВт. Tesla в качестве части кластера планирует использовать процессоры NVIDIA, в остальном — собственное оборудование для ИИ.
Однако в настоящее время кластер ещё на этапе разработки и строительства и работает на временной системе охлаждения. Он не будет полностью операционным до завершения установки чиллеров — систем охлаждения жидкости, использующих парокомпрессионный или абсорбционный холодильный цикл.
Разработка суперкомпьютера Tesla Cortex — составляющая стратегии Tesla по расширению возможностей ИИ и развитию производства электромобилей бренда.
Источник:Electrek
Автор:Андрей Кадуков