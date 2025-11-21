Маск: для дальнейшего развития ИИ придётся производить энергию в космосе

Маск утверждает, что космос — единственное жизнеспособное решение для удовлетворения этих будущих потребностей. Поскольку потребности ИИ в энергии превышают то, что может обеспечить Земля, наземных систем будет недостаточно. Маск считает, что создание инфраструктуры для производства энергии в космосе является логичным шагом вперёд.

Причём прецеденты уже есть. Так, американские космические компании Rocket Lab и AST SpaceMobile уже закладывают основу для этой инфраструктуры и «внеземной экономики». Rocket Lab специализируется на логистике орбитальной инфраструктуры, а AST SpaceMobile совершенствует спутниковую связь для мобильных устройств. Эти усилия являются первыми шагами к будущему, в котором энергетические и коммуникационные системы будут работать за пределами Земли.

Видение Маска отражает изменение нашего подхода к технологической инфраструктуре. Перенос производства энергии в космос преобразит искусственный интеллект, коммуникации и космические исследования. Это делает такие компании, как Rocket Lab и ASTS, ключевыми игроками в формировании этого нового направления.