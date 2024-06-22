Маск начал «заигрывать» с рекламодателями после того, как всех нецензурно послал

На этом мероприятии, которое является одной из крупнейших ежегодных презентаций рекламной индустрии в мире, Маск появился вместе с гендиректором соцсети Х Линдой Яккарино. По мнению обозревателей The Register, это говорит о том, что Маск, возможно, «дал заднюю» в отношении рекламодателей, поскольку соцсеть нуждается во внешних финансовых вливаниях.

Кроме того, присутствие Маска — своего рода разворот для технологического магната и его соцсети, который вызвал споры у рекламодателей из-за всё более мягкой политики модерации, в результате которой на платформу вернулись такие общественные деятели, как экс-президент Дональд Трамп и неонацист, по мнению американской прессы, Ник Фуэнтес.

Отмечается, что, выступая на сцене перед множеством медиаменеджеров, Маск попытался оправдаться за свои эмоции в ноябре 2023 года, объяснив, что послав крупные компании, «не имел в виду рекламодателей в целом».