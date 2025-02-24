Маск направит обнаруженные DOGE миллиарды долларов на создание резерва биткоинов

Известно, что Маск предложил вернуть 20% сэкономленных средств американцам в виде дивидендов, а дипломат Дэвид Бейли предложил инвестировать эти средства в биткоин, чтобы создать стратегический биткоин-резерв (SBR), о котором ранее говорил Дональд Трамп.

Бейли утверждает, что это будет стимулировать экономику и укрепит баланс страны. Трамп выразил поддержку дивидендам DOGE и предложил использовать часть сэкономленных средств для сокращения государственного долга.

Кроме того, поскольку DOGE продолжает оценивать работу правительственных учреждений, сумма сэкономленных средств может потенциально увеличиться, что ещё больше «усугубит дискуссию о том, как распределить эти средства». Скепсис существует и в отношении цели Маска — сэкономить порядка $1 трлн.

Как отмечается, скорее всего, деньги, о которых идёт речь, действительно будут направлены на биткоин-резерв.