Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2025, 00:42
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Маск направит обнаруженные DOGE миллиарды долларов на создание резерва биткоинов

По поводу денег идут споры
Департамент эффективности правительства Илона Маска (DOGE), как сообщается, сэкономил $55 млрд для правительства США, что привело к спорам о том, как распределить эти средства.
Маск направит обнаруженные DOGE миллиарды долларов на создание резерва биткоинов
© Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Известно, что Маск предложил вернуть 20% сэкономленных средств американцам в виде дивидендов, а дипломат Дэвид Бейли предложил инвестировать эти средства в биткоин, чтобы создать стратегический биткоин-резерв (SBR), о котором ранее говорил Дональд Трамп.

Бейли утверждает, что это будет стимулировать экономику и укрепит баланс страны. Трамп выразил поддержку дивидендам DOGE и предложил использовать часть сэкономленных средств для сокращения государственного долга.

Кроме того, поскольку DOGE продолжает оценивать работу правительственных учреждений, сумма сэкономленных средств может потенциально увеличиться, что ещё больше «усугубит дискуссию о том, как распределить эти средства». Скепсис существует и в отношении цели Маска — сэкономить порядка $1 трлн.

Как отмечается, скорее всего, деньги, о которых идёт речь, действительно будут направлены на биткоин-резерв.

Источник:Investing.com
Автор:Андрей Кадуков
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