Маск нашёл лазейку для законного обучения своего ИИ на постах пользователей

Это нужно платформе, чтобы направлять споры в федеральный суд в Техасе в случае разногласий. Это даёт ресурсу возможность действовать иначе, чем раньше, причём полностью в правовом поле.

У пользователей будет возможность отказаться от таких условий. Но как можно это сделать, пока непонятно. Возможно, появится конкретная форма или кнопка.

Как отмечается, есть опция обмена данными с деловыми партнёрами, но «она, похоже, больше относится к рекламе, чем к чему-либо ещё».

Один из пунктов политики конфиденциальности гласит: «В зависимости от ваших настроек или если вы решите поделиться своими данными, мы можем передавать или раскрывать вашу информацию третьим лицам. Если вы не откажетесь, в некоторых случаях получатели информации могут использовать её в своих собственных независимых целях, помимо тех, что указаны в политике конфиденциальности X, включая, например, обучение своих моделей искусственного интеллекта, генеративных или иных».

Вероятно, это ещё один способ монетизации платформы, поскольку крупные рекламодатели ушли, а разработчики неохотно используют API бывшего Twitter, «который исторически был бесплатным, пока Маск не начал взимать плату за доступ к API».